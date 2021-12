Des idées lumineuses pour une table de fêtes

A Noël c’est bien connu, le champagne coule à flot, les assiettes ne désemplissent pas, les cigares de fin de repas s’allument. Autant dire que le maquillage de ces dames n’est plus de ce monde et que le teint frais de ces messieurs n’est plus de mise non plus ! Pour que tout cela passe (relativement) inaperçu, dans une ambiance rénovation de cuisine 66 , voici des idées pour décorer votre table à l’aide de lumières tamisées et flatteuses. Une table bling bling qui donne le ton du repas !

1) Une ambiance feutrée

Des photophores multiples pour une atmosphère douillette ! En plus d’être écolo, le repas de Noël à la bougie peut être très convivial. Pour combler l’attente entre les plats, les enfants pourront admirer les flammes et jouer avec les ombres, attention à ne pas trop jouer avec le feu tout de même ! Et pour éviter le côté Bree van de Kamp qui a organisé la soirée jusque dans les moindres détails, misez sur la diversité et variez les types d’éclairage.

2) Des étoiles sur la table

Votre hôte ne manquera pas de préparer un repas étoilé pour l’occasion, quoi de plus normal, donc, que de servir les plats dans une assiette étoile ! Idéal pour l’apéritif, ces plats étoiles combleront tous les appétits !

3) Un sapin minimaliste

Votre appartement n’est pas vraiment adapté au sapin naturel qui perd ses épines en permanence ? Vous n’êtes pas très adepte des faux sapins ? Pas de soucis, adoptez le style minimaliste chic avec cet accessoire déco qui ne garde du sapin que l’essentiel. Toute en transparence et en lumière, il sera définitivement le clou du spectacle de vos repas de fêtes !

4) Un bijou de table

Introduisez un accessoire bling bling sur la table sans choquer vos aînés pour autant avec cette couronne de perles traditionnelle. Un accessoire de table qui fera rougir votre plus belle argenterie. Le centre de table en fleurs n’est plus une obligation, voici de quoi le remplacer !

5) Des vases dans l’esprit de Noël

Vides ou fleuris, ces vases en verre transparent seront du plus bel effet sur votre table de fêtes. La petite étoile dorée fait le lien avec tout le reste de la déco ! Pour pouvez également aisément vous en servir de carafe d’eau (ou de vin, arrêtons de se mentir !).